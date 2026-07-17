Informations pratiques

Expositions photographiques sur « La faune et la flore et les paysages » et sur « Les Orchidées sauvages de Haute-Marne » 18 – 20 septembre Office de Tourisme Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition Photographiques : Du 02 au 30 septembre – Office de tourisme (Centre Borvo)

– Les Orchidées Sauvages de Haute-Marne » de Didier du Val

Après 15 ans de recherche et d’exploration en Haute-Marne, Grand-Est, Didier du Val dresse ici un état des lieux sur les orchidées sauvages de ce département. Ce sont en effet 44 espèces et sous-espèces qui sont présentées à l’aide de six panneaux didactiques.

– La faune, la flore et les paysages d’Evelyne Philippe

Je suis photographe amateur passionnée depuis 2007. Mes sujets de prédilection sont la faune, la flore et les paysages. J’expose, chaque année, au festival international de photos animalières et de nature à Montier-en-Der, à Sainte-Marie du Lac…J’ai suivi plusieurs stages : (Proxi – macrophotographie, utilisation du boîtier, photos pastel, logiciel de traitement d’images). Je participe aux concours de la Fédération Photographique de France, j’ai obtenu une médaille en 2022.

Office de Tourisme Place des bains, 52400 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est 03 25 90 01 71 http://bienvenue-hautemarne.fr L’Office de Tourisme, vaste bâtiment communal qui abritait l’ancien hôpital thermal militaire, fut totalement réhabilité par la ville en 1980. Il devient un lieu incontournable avec des services, des conseils, des animations et une véritable galerie d’exposition.

La construction d’un hôpital militaire :

Le 1er mai 1717, un épouvantable incendie, attisé par un vent violent, ravagea en quelques heures tout le pays, à l’exception d’une quarantaine de maisons adossées au coteau des bains. Fuyant les flammes sans rien pouvoir emporter, les habitants se réfugièrent dans les villages voisins. Il fallut alors reconstruire la ville ; la pénurie de logements était grande, les soldats trouvaient difficilement un gîte.

En 1727, le curé Charles prit l’initiative d’ouvrir une maison dans la rue des bains pour héberger les militaires. L’élan était donné ; par la suite, l’hôpital militaire royal de Bourbonne s’installa progressivement entre le ruisseau de Borne et la rue Amiral Pierre, de part et d’autre de la rue Férat. En 1735, il pouvait accueillir les soldats de Louis XV, durement éprouvés par les guerres. Depuis lors, cet hôpital, doté de ses propres installations thermales, ne cessa de s’agrandir jusqu’à la fin du siècle dernier, abondamment rempli de tous les blessés des guerres napoléoniennes et coloniales.

Exposition Photographiques : Du 02 au 30 septembre – Office de tourisme (Centre Borvo)

©didier du val