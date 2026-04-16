Conférence La filiation de l’abbaye de Morimond dans la péninsule ibérique Bourbonne-les-Bains
vendredi 14 août 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Conférence La filiation de l’abbaye de Morimond dans la péninsule ibérique
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Tout public
L’abbaye de Morimond située à 13 km de Bourbonne. Elle était une abbaye majeure de l’ordre cistercien. Ayant fondé plusieurs filles dans les Pyrénées, Morimond, s’implanta indirectement dans les royaumes
Chrétiens d’Aragon et Castille. L’abbé de Morimond était supérieur immédiat de cinq ordres militaires établis en Espagne et au Portugal… présenté par le président des Amis de Morimond, Laurent Bertrand. .
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Conférence La filiation de l’abbaye de Morimond dans la péninsule ibérique Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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