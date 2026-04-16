Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Conférence La filiation de l’abbaye de Morimond dans la péninsule ibérique

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Tout public

L’abbaye de Morimond située à 13 km de Bourbonne. Elle était une abbaye majeure de l’ordre cistercien. Ayant fondé plusieurs filles dans les Pyrénées, Morimond, s’implanta indirectement dans les royaumes

Chrétiens d’Aragon et Castille. L’abbé de Morimond était supérieur immédiat de cinq ordres militaires établis en Espagne et au Portugal… présenté par le président des Amis de Morimond, Laurent Bertrand. .

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Conférence La filiation de l’abbaye de Morimond dans la péninsule ibérique Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains