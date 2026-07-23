Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Conférence L’extermination des juif de Bourbonne-les-Bains et de quelques communes environnantes de 1941 à 1944

Salle du Clocheton. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Tout public

Présentée par Jean Pierre Nicolas, docteur en science social, ancien élève de l’école primaire. Entrée libre. .

Salle du Clocheton. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Conférence L’extermination des juif de Bourbonne-les-Bains et de quelques communes environnantes de 1941 à 1944 Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par Antenne de Bourbonne-les-Bains