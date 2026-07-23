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AGENDA · Bourbonne-les-Bains

Conférence L’extermination des juif de Bourbonne-les-Bains et de quelques communes environnantes de 1941 à 1944 Bourbonne-les-Bains

mardi 11 août 2026 · Bourbonne-les-Bains

Conférence L’extermination des juif de Bourbonne-les-Bains et de quelques communes environnantes de 1941 à 1944 Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Adresse
Salle du Clocheton.
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Bourbonne-les-Bains

Conférence L’extermination des juif de Bourbonne-les-Bains et de quelques communes environnantes de 1941 à 1944

Salle du Clocheton. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Tout public
Présentée par Jean Pierre Nicolas, docteur en science social, ancien élève de l’école primaire. Entrée libre.   .

Salle du Clocheton. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Conférence L’extermination des juif de Bourbonne-les-Bains et de quelques communes environnantes de 1941 à 1944 Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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