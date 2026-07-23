Conférence L’extermination des juif de Bourbonne-les-Bains et de quelques communes environnantes de 1941 à 1944 Bourbonne-les-Bains
mardi 11 août 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Conférence L’extermination des juif de Bourbonne-les-Bains et de quelques communes environnantes de 1941 à 1944
Salle du Clocheton. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Tout public
Présentée par Jean Pierre Nicolas, docteur en science social, ancien élève de l’école primaire. Entrée libre. .
Salle du Clocheton. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Conférence L’extermination des juif de Bourbonne-les-Bains et de quelques communes environnantes de 1941 à 1944 Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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