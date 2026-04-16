Festi’Jeux et Gekk Paradise à Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains
Festi’Jeux et Gekk Paradise à Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains samedi 1 août 2026.
Bourbonne-les-Bains
Festi’Jeux et Gekk Paradise à Bourbonne-les-Bains
PARC DU CHATEAU Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Tout public
De nombreuses animations pour tous les âges … et tous les goûts !
Une immersion plus complète, dans un univers entièrement dédié aux jeux … traditionnels, déconcertants ou innovants !
Petits et grands, vous allez pouvoir vous affronter, en plein air …
Samedi de 10h à 19h au Parc du château
Jouer et s’amuser !
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de plateaux , jeux de rôle.
Plus d’une centaine de jeux seront à votre disposition !
En réalité, il existe une multitude de jeux divers et variés, jeu connu du grand public.
Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !
Jeux d’ambiance, d’adresse, de stratégie, d’enquête… des pions, des dés, des cartes…et beaucoup de CONVIVIALITE ! Vous pourrez également vous initiez par des jeux d’adresse en BOIS GEANT.
TOURNOI
STAND DE GEEK
Avec la participation de
– la boutique Temps Libre de Chaumont
– l’association DES TROLLS ET DES JEUX de Bourbonne-les-Bains.
– l’association La Jambe de Bois .
– La Médiathèque de Bourbonne-les-Bains
– L’association OCTODUJEUX de Martigny-les-Bains
Restauration BourbonnEco et par Chocolaté
Stand boutique délocalisée et buvette par l’Office de Tourisme .
PARC DU CHATEAU Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Festi’Jeux et Gekk Paradise à Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-28 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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