Bourbonne-les-Bains

Festi’Jeux et Gekk Paradise à Bourbonne-les-Bains

PARC DU CHATEAU Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Tout public

De nombreuses animations pour tous les âges … et tous les goûts !

Une immersion plus complète, dans un univers entièrement dédié aux jeux … traditionnels, déconcertants ou innovants !

Petits et grands, vous allez pouvoir vous affronter, en plein air …

Samedi de 10h à 19h au Parc du château

Jouer et s’amuser !

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de plateaux , jeux de rôle.

Plus d’une centaine de jeux seront à votre disposition !

En réalité, il existe une multitude de jeux divers et variés, jeu connu du grand public.

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !

Jeux d’ambiance, d’adresse, de stratégie, d’enquête… des pions, des dés, des cartes…et beaucoup de CONVIVIALITE ! Vous pourrez également vous initiez par des jeux d’adresse en BOIS GEANT.

TOURNOI

STAND DE GEEK

Avec la participation de

– la boutique Temps Libre de Chaumont

– l’association DES TROLLS ET DES JEUX de Bourbonne-les-Bains.

– l’association La Jambe de Bois .

– La Médiathèque de Bourbonne-les-Bains

– L’association OCTODUJEUX de Martigny-les-Bains

Restauration BourbonnEco et par Chocolaté

Stand boutique délocalisée et buvette par l’Office de Tourisme .

PARC DU CHATEAU Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Festi’Jeux et Gekk Paradise à Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-28 par Antenne de Bourbonne-les-Bains