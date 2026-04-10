Bourbonne-les-Bains

Atelier bijou en bois ou métal

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-24

Tout public

Venez créer votre bijou à votre image en bois ou métal. Animé par Rachel Pioche .

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier bijou en bois ou métal Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-05 par Antenne de Bourbonne-les-Bains