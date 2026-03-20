MARCHE ARTISANAL ET SAVEURS

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Tout public

Le rdv des artisans et producteurs locaux. L’accent est mis sur des produits de qualité, issus de notre terroir haut-marnais et des départements limitrophes.

Amateurs d’alimentation et d’artisanat apprécieront ce rendez-vous grâce au savoir-faire et à la passion de nos exposants présents. Qu’attendez-vous pour franchir les portes de notre Office de tourisme ! De 10h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre. .

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement MARCHE ARTISANAL ET SAVEURS Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains