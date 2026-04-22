Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

La conviviale Cochon à la Broche par Bourbonneco

Place des Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Tout public

Venez nombreux ouvert à tous !

COCHON A LA BROCHE Place des Bains à 12h

Formule midi à 22€ (cochon à la broche, créditées, fromage et dessert (hors boisson) organisé par BourbonnEco. Animation musicale par CLN RADIO. Résa repas 06 82 75 26 16

MARCHE ARTISANAL ET SAVEURS, le rdv des artisans et producteurs locaux. L’accent est mis sur des produits de qualité, issus de notre terroir Haut-Marnais et des départements limitrophes.

Amateurs d’alimentation et d’artisanat apprécieront ce rendez-vous grâce au savoir-faire et à la passion de nos exposants présents. Qu’attendez-vous pour franchir les portes de notre Office de tourisme ! De 10h à 17h. Office de Tourisme et Place des Bains. Entrée libre. .

Place des Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 75 26 16

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English :

L’événement La conviviale Cochon à la Broche par Bourbonneco Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains