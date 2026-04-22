La conviviale Cochon à la Broche par Bourbonneco Bourbonne-les-Bains
samedi 15 août 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
La conviviale Cochon à la Broche par Bourbonneco
Place des Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Tout public
Venez nombreux ouvert à tous !
COCHON A LA BROCHE Place des Bains à 12h
Formule midi à 22€ (cochon à la broche, créditées, fromage et dessert (hors boisson) organisé par BourbonnEco. Animation musicale par CLN RADIO. Résa repas 06 82 75 26 16
MARCHE ARTISANAL ET SAVEURS, le rdv des artisans et producteurs locaux. L’accent est mis sur des produits de qualité, issus de notre terroir Haut-Marnais et des départements limitrophes.
Amateurs d’alimentation et d’artisanat apprécieront ce rendez-vous grâce au savoir-faire et à la passion de nos exposants présents. Qu’attendez-vous pour franchir les portes de notre Office de tourisme ! De 10h à 17h. Office de Tourisme et Place des Bains. Entrée libre. .
Place des Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 75 26 16
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English :
L’événement La conviviale Cochon à la Broche par Bourbonneco Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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