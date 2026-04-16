Porte ouverte à la ferme des plantes à Genrupt Bourbonne-les-Bains
samedi 8 août 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Porte ouverte à la ferme des plantes à Genrupt
Chemin des plantes Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Tout public
A partir de 10h, porte ouverte gourmande organisée par le Ferme des plantes qui fête ses 10 ans. Initiations, animations, découverte des métiers du bois. Marché de producteurs et artisans. Triage des lentilles. Dégustation des produits de la ferme. Buvette régionale. Repas 100% local midi. 22€ adultes/ 5€ enfants. Animation musicale en soirée. Restauration rapide. Sur réservation 06 33 27 34 04 .
Chemin des plantes Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 33 27 34 04
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English :
L’événement Porte ouverte à la ferme des plantes à Genrupt Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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