UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourbonne-les-Bains

Porte ouverte à la ferme des plantes à Genrupt Bourbonne-les-Bains

samedi 8 août 2026 · Bourbonne-les-Bains

Porte ouverte à la ferme des plantes à Genrupt Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
Chemin des plantes
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif
22 22 22 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Bourbonne-les-Bains

Porte ouverte à la ferme des plantes à Genrupt

Chemin des plantes Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Tout public
A partir de 10h, porte ouverte gourmande organisée par le Ferme des plantes qui fête ses 10 ans. Initiations, animations, découverte des métiers du bois. Marché de producteurs et artisans. Triage des lentilles. Dégustation des produits de la ferme. Buvette régionale. Repas 100% local midi. 22€ adultes/ 5€ enfants. Animation musicale en soirée. Restauration rapide. Sur réservation 06 33 27 34 04   .

Chemin des plantes Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 33 27 34 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Porte ouverte à la ferme des plantes à Genrupt Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

À voir aussi à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne)