Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Porte ouverte à la ferme des plantes à Genrupt

Chemin des plantes Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Tout public

A partir de 10h, porte ouverte gourmande organisée par le Ferme des plantes qui fête ses 10 ans. Initiations, animations, découverte des métiers du bois. Marché de producteurs et artisans. Triage des lentilles. Dégustation des produits de la ferme. Buvette régionale. Repas 100% local midi. 22€ adultes/ 5€ enfants. Animation musicale en soirée. Restauration rapide. Sur réservation 06 33 27 34 04 .

Chemin des plantes Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 33 27 34 04

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English :

L’événement Porte ouverte à la ferme des plantes à Genrupt Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains