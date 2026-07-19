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AGENDA · Bourbonne-les-Bains

Dancing Le Foulon avec Quentin Morel Bourbonne-les-Bains

samedi 15 août 2026 · Bourbonne-les-Bains

Dancing Le Foulon avec Quentin Morel Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Dancing Le Foulon
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif
12.5 12.5 12.5 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Bourbonne-les-Bains

Dancing Le Foulon avec Quentin Morel

Dancing Le Foulon Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Tout public
Bal animé par Quentin Morel   .

Dancing Le Foulon Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 02 57 

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English :

L’événement Dancing Le Foulon avec Quentin Morel Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-19 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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