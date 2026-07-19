AGENDA · Bourbonne-les-Bains
Dancing Le Foulon avec Quentin Morel Bourbonne-les-Bains
samedi 15 août 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Dancing Le Foulon avec Quentin Morel
Dancing Le Foulon Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Tout public
Bal animé par Quentin Morel .
Dancing Le Foulon Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 02 57
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English :
L’événement Dancing Le Foulon avec Quentin Morel Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-19 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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