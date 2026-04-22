Concert gratuit Cap sur l’été ! avec le duo MOODS Bourbonne-les-Bains
mercredi 5 août 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Concert gratuit Cap sur l’été ! avec le duo MOODS
Place des Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Tout public
Duo MOODS , duo acoustique mêlant guitare, voix et percussions qui revisite avec sensibilité les grands classiques de la pop française et internationale. De Bruno Mars à Téléphone, en passant par Amy Winehouse et les incontournables des années 80, leur répertoire varié mêle émotion, bonne humeur et convivialité.
Buvette sur place par BourbonnEco .
Place des Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Concert gratuit Cap sur l’été ! avec le duo MOODS Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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