Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Concert gratuit Cap sur l’été ! avec le duo MOODS

Place des Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Tout public

Duo MOODS , duo acoustique mêlant guitare, voix et percussions qui revisite avec sensibilité les grands classiques de la pop française et internationale. De Bruno Mars à Téléphone, en passant par Amy Winehouse et les incontournables des années 80, leur répertoire varié mêle émotion, bonne humeur et convivialité.

Buvette sur place par BourbonnEco .

Place des Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Concert gratuit Cap sur l’été ! avec le duo MOODS Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains