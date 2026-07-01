Atelier Flash de vannerie avec Lydie Maître Bourbonne-les-Bains
mardi 21 juillet 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Atelier Flash de vannerie avec Lydie Maître
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-22 2026-08-24 2026-08-25
Tout public
Atelier FLASH de vannerie. Venez tresser quelques brins et fabriquer une petite spirale en osier avec Lydie Maître, vannière. Durée de l’atelier (30 min) entre 14h et 17h. Tarif 10€. Résa OT. A l’Office de Tourisme .
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Atelier Flash de vannerie avec Lydie Maître Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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