Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Atelier Flash de vannerie avec Lydie Maître

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-22 2026-08-24 2026-08-25

Tout public

Atelier FLASH de vannerie. Venez tresser quelques brins et fabriquer une petite spirale en osier avec Lydie Maître, vannière. Durée de l’atelier (30 min) entre 14h et 17h. Tarif 10€. Résa OT. A l’Office de Tourisme .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier Flash de vannerie avec Lydie Maître Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains