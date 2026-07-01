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AGENDA · Bourbonne-les-Bains

Atelier Flash de vannerie avec Lydie Maître Bourbonne-les-Bains

mardi 21 juillet 2026 · Bourbonne-les-Bains

Atelier Flash de vannerie avec Lydie Maître Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Adresse
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif
10 10 10 Gratuit Entrée libre

Bourbonne-les-Bains

Atelier Flash de vannerie avec Lydie Maître

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-22 2026-08-24 2026-08-25

Tout public
Atelier FLASH de vannerie. Venez tresser quelques brins et fabriquer une petite spirale en osier avec Lydie Maître, vannière. Durée de l’atelier (30 min) entre 14h et 17h. Tarif 10€. Résa OT. A l’Office de Tourisme   .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier Flash de vannerie avec Lydie Maître Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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