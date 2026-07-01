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AGENDA · Bourbonne-les-Bains

Atelier peinture aquarelle Bourbonne-les-Bains

lundi 20 juillet 2026 · Bourbonne-les-Bains

Atelier peinture aquarelle Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Adresse
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif
13 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Bourbonne-les-Bains

Atelier peinture aquarelle

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Tout public
Venez-vous initier à la découverte de la peinture aquarelle.
Par Sandra Mathieu, illustratrice et créatrice des ateliers de Lily et Roxy.   .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier peinture aquarelle Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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