Atelier peinture aquarelle Bourbonne-les-Bains
lundi 20 juillet 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Atelier peinture aquarelle
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
Tout public
Venez-vous initier à la découverte de la peinture aquarelle.
Par Sandra Mathieu, illustratrice et créatrice des ateliers de Lily et Roxy. .
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier peinture aquarelle Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
À voir aussi à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne)
- Atelier Flash de vannerie avec Lydie Maître Bourbonne-les-Bains 21 juillet 2026
- Concert gratuit Cap sur l’été avec le Duo La Guinche Bourbonne-les-Bains 22 juillet 2026
- Atelier bijou en bois ou métal Bourbonne-les-Bains 29 juillet 2026
- Festi’Jeux et Gekk Paradise à Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 1 août 2026
- Dancing Le Foulon avec Florent Gorris Bourbonne-les-Bains 2 août 2026