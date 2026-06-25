Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Concert gratuit Cap sur l’été avec le Duo La Guinche

Place des Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Tout public

Avec Michel Perrin à l’accordéon accompagné de Francis au saxophone.

Du musette en passant aux années 60/80 jusqu’à aujourd’hui

Buvette sur Place par BourbonnEco. .

Place des Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Concert gratuit Cap sur l’été avec le Duo La Guinche Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne de Bourbonne-les-Bains