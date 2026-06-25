Concert gratuit Cap sur l’été avec le Duo La Guinche Bourbonne-les-Bains
mercredi 22 juillet 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Concert gratuit Cap sur l’été avec le Duo La Guinche
Place des Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Tout public
Avec Michel Perrin à l’accordéon accompagné de Francis au saxophone.
Du musette en passant aux années 60/80 jusqu’à aujourd’hui
Buvette sur Place par BourbonnEco. .
Place des Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Concert gratuit Cap sur l’été avec le Duo La Guinche Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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