Atelier peinture sur tissu Bourbonne-les-Bains
Atelier peinture sur tissu Bourbonne-les-Bains samedi 4 juillet 2026.
Bourbonne-les-Bains
Atelier peinture sur tissu
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-25
Tout public
Venez-vous initier à la découverte de la peinture sur tissu en customisant des sac cabas en coton.
Par Renata ROLAN. .
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Atelier peinture sur tissu Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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