Film Himalaya méconnu, entre Bhoutan et Myanmar Bourbonne-les-Bains
Film Himalaya méconnu, entre Bhoutan et Myanmar Bourbonne-les-Bains mercredi 1 juillet 2026.
Bourbonne-les-Bains
Film Himalaya méconnu, entre Bhoutan et Myanmar
Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Tout public
Film Himalaya méconnu, entre Bhoutan et Myanmar est un des rares films qui vous fera découvrir l’Arunachal Pradesh. Situé en Himalaya, c’est un état très discret du Nord Est de l’Inde. Parfois appelé La Porte de la Sérénité , il est longtemps demeuré mystérieux car fermé aussi bien aux étrangers qu’aux habitants de l’Inde qui ignoraient quasiment son existence. Par Alain Wodey. .
Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Film Himalaya méconnu, entre Bhoutan et Myanmar Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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