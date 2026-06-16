Bourbonne-les-Bains

Film Himalaya méconnu, entre Bhoutan et Myanmar

Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Tout public

Film Himalaya méconnu, entre Bhoutan et Myanmar est un des rares films qui vous fera découvrir l’Arunachal Pradesh. Situé en Himalaya, c’est un état très discret du Nord Est de l’Inde. Parfois appelé La Porte de la Sérénité , il est longtemps demeuré mystérieux car fermé aussi bien aux étrangers qu’aux habitants de l’Inde qui ignoraient quasiment son existence. Par Alain Wodey. .

Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Film Himalaya méconnu, entre Bhoutan et Myanmar Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par Antenne de Bourbonne-les-Bains