SALON D’AUTOMNE GASTRONOMIE, ARTISANAT ET BIEN-ÊTRE Bourbonne-les-Bains
SALON D’AUTOMNE GASTRONOMIE, ARTISANAT ET BIEN-ÊTRE Bourbonne-les-Bains vendredi 2 octobre 2026.
SALON D’AUTOMNE GASTRONOMIE, ARTISANAT ET BIEN-ÊTRE
Office de Tourisme, Place des Bains et Clocheton Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Tout public
SALON D’AUTOMNE Métier de bouche, artisanat et bien-être
Place des Bains, Centre Borvo (Office de Tourisme), allée Weiskirchen et Clocheton
C’est le moment de faire son marché !
Venez à la rencontre de producteurs locaux et d’artisans passionnés qui viendront vendre et parler de leurs spécialités.
De nombreuses spécialités issues du terroir haut-marnais, vosgiens… Voilà de quoi régaler ses papilles ! Les visiteurs pourront trouver des escargots, du fromage, du miel, les lentilles… et sans oubliés les artisans avec la Vannerie, la coutellerie, les bijoux et les produits bien-être…
C’est un marché revisité dans une ambiance ancienne Halle d’un autre temps où se rencontrent, musiciens, artistes, producteurs locaux et visiteurs…
Vous retrouverez une brasserie du Bassigny dédiée à la Déesse DAMONA où gravitent nos artisans et producteurs locaux.
Un marché tout en musique pour vous séduire. !
Plusieurs ateliers vous seront proposés lors du salon…
Retrouvez-nous pour un week-end dans une ambiance conviviale !
PLUS DE 80 EXPOSANTS
Entrée libre Buvette et restauration sur place
OUVERTURE
Du 02/10/2025 au 04/10/2025
Horaires Ven. 14h-18h
Sam. et dim. 10h à 18h .
Office de Tourisme, Place des Bains et Clocheton Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SALON D’AUTOMNE GASTRONOMIE, ARTISANAT ET BIEN-ÊTRE Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains