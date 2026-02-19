SALON D’AUTOMNE GASTRONOMIE, ARTISANAT ET BIEN-ÊTRE

Office de Tourisme, Place des Bains et Clocheton Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Tout public

SALON D’AUTOMNE Métier de bouche, artisanat et bien-être

Place des Bains, Centre Borvo (Office de Tourisme), allée Weiskirchen et Clocheton

C’est le moment de faire son marché !

Venez à la rencontre de producteurs locaux et d’artisans passionnés qui viendront vendre et parler de leurs spécialités.

De nombreuses spécialités issues du terroir haut-marnais, vosgiens… Voilà de quoi régaler ses papilles ! Les visiteurs pourront trouver des escargots, du fromage, du miel, les lentilles… et sans oubliés les artisans avec la Vannerie, la coutellerie, les bijoux et les produits bien-être…

C’est un marché revisité dans une ambiance ancienne Halle d’un autre temps où se rencontrent, musiciens, artistes, producteurs locaux et visiteurs…

Vous retrouverez une brasserie du Bassigny dédiée à la Déesse DAMONA où gravitent nos artisans et producteurs locaux.

Un marché tout en musique pour vous séduire. !

Plusieurs ateliers vous seront proposés lors du salon…

Retrouvez-nous pour un week-end dans une ambiance conviviale !

PLUS DE 80 EXPOSANTS

Entrée libre Buvette et restauration sur place

OUVERTURE

Du 02/10/2025 au 04/10/2025

Horaires Ven. 14h-18h

Sam. et dim. 10h à 18h .

Office de Tourisme, Place des Bains et Clocheton Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SALON D’AUTOMNE GASTRONOMIE, ARTISANAT ET BIEN-ÊTRE Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains