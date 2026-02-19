48ème SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE Bourbonne-les-Bains
48ème SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE Bourbonne-les-Bains dimanche 21 juin 2026.
48ème SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE
OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
48ème SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE en présence d’une trentaine et plus, d’artistes de tous horizons. .
OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 cathie@attractivite52.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 48ème SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains