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Atelier Qi Gong Bourbonne-les-Bains

Atelier Qi Gong Bourbonne-les-Bains

Atelier Qi Gong Bourbonne-les-Bains jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains

Ville : 52400 Bourbonne-les-Bains

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Bourbonne-les-Bains

Atelier Qi Gong

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30

Tout public
C’est une pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise dans le cadre de la santé et le bien-être.

Animé par Reynald Georget   .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier Qi Gong Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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