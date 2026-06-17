Ateliers avec les plantes Bourbonne-les-Bains
Ateliers avec les plantes Bourbonne-les-Bains mercredi 1 juillet 2026.
Bourbonne-les-Bains
Ateliers avec les plantes
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Tout public
Partez à la découverte des plantes médicinales locales et de leurs multiples usages en parfumerie, cosmétique et herboristerie, aux côtés d’Angie Praom, paysanne herboriste depuis 2015.
Un moment privilégié pour ralentir, observer et s’émerveiller grâce à une approche sensorielle des plantes. À travers l’exploration de leurs couleurs, parfums, textures et saveurs, laissez-vous guider par vos sens pour mieux les connaître et les comprendre. .
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Ateliers avec les plantes Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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