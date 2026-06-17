Bourbonne-les-Bains

Ateliers avec les plantes

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Tout public

Partez à la découverte des plantes médicinales locales et de leurs multiples usages en parfumerie, cosmétique et herboristerie, aux côtés d’Angie Praom, paysanne herboriste depuis 2015.

Un moment privilégié pour ralentir, observer et s’émerveiller grâce à une approche sensorielle des plantes. À travers l’exploration de leurs couleurs, parfums, textures et saveurs, laissez-vous guider par vos sens pour mieux les connaître et les comprendre. .

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Ateliers avec les plantes Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains