Atelier création d’un puzzle Bourbonne-les-Bains
Atelier création d’un puzzle Bourbonne-les-Bains mardi 14 juillet 2026.
Bourbonne-les-Bains
Atelier création d’un puzzle
Office de tourisme. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-28
Tout public
Vous cherchez une idée de cadeau originale ? Un puzzle conçu par vous-même fera plaisir aux petits et grands.
Votre image en dessin, peinture ou collage sera imprimée et collée sur du carton mousse, puis découpée.
À vous de jouer… .
Office de tourisme. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Atelier création d’un puzzle Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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