Bourbonne-les-Bains

Atelier création d’un puzzle

Office de tourisme. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-28

Tout public

Vous cherchez une idée de cadeau originale ? Un puzzle conçu par vous-même fera plaisir aux petits et grands.

Votre image en dessin, peinture ou collage sera imprimée et collée sur du carton mousse, puis découpée.

À vous de jouer… .

Office de tourisme. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier création d’un puzzle Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains