Bourbonne-les-Bains

Atelier assiette santé

Office de Toursime de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25

Tout public

Venez préparer votre assiette fraîcheur, couleurs et équilibre au rendez-vous pour un bien-être au naturel.

Adoptez des saveurs légères, riches en nutriments et faites le plein d’énergie sous le soleil.

Animé par Valérie, conseillère en nutrition. .

Office de Toursime de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier assiette santé Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains