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Atelier assiette santé Bourbonne-les-Bains

Atelier assiette santé Bourbonne-les-Bains

Atelier assiette santé Bourbonne-les-Bains samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Office de Toursime de Bourbonne-les-Bains

Ville : 52400 Bourbonne-les-Bains

Département : Haute-Marne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : 17 17 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bourbonne-les-Bains

Atelier assiette santé

Office de Toursime de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25

Tout public
Venez préparer votre assiette fraîcheur, couleurs et équilibre au rendez-vous pour un bien-être au naturel.
Adoptez des saveurs légères, riches en nutriments et faites le plein d’énergie sous le soleil.
Animé par Valérie, conseillère en nutrition.   .

Office de Toursime de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier assiette santé Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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