Conférence Découvrez la magie du ciel nocturne du Bassigny, loin de toute pollution lumineuse! Bourbonne-les-Bains jeudi 9 juillet 2026.

Bourbonne-les-Bains

Conférence Découvrez la magie du ciel nocturne du Bassigny, loin de toute pollution lumineuse!

Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Tout public

Rejoignez nous pour préparer vos soirées fascinantes.

Alain Mory, de l’association du Planétarium Camille Flammarion, vous dévoilera avec Stellarium, quelques secrets des étoiles et planètes.

Et surtout, préparez-vous dès maintenant pour observer l’éclipse de soleil du 12 août prochain ! .

Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Conférence Découvrez la magie du ciel nocturne du Bassigny, loin de toute pollution lumineuse! Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains