Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché artisanal et saveurs Bourbonne-les-Bains

Marché artisanal et saveurs Bourbonne-les-Bains

Marché artisanal et saveurs Bourbonne-les-Bains jeudi 2 juillet 2026.

Adresse : Office de tourisme

Ville : 52400 Bourbonne-les-Bains

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Bourbonne-les-Bains

Marché artisanal et saveurs

Office de tourisme Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-23

Tout public
Le rdv des artisans et producteurs locaux.
L’accent est mis sur des produits de qualité, issus de notre terroir Haut-Marnais et des départements limitrophes.
Amateurs d’alimentation et d’artisanat apprécieront ce rendez-vous grâce au savoir-faire et à la passion de nos exposants présents.
Qu’attendez-vous pour franchir les portes de notre office de tourisme ?
De 10h à 17h. Entrée libre.   .

Office de tourisme Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché artisanal et saveurs Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

À voir aussi à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne)