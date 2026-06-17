Marché artisanal et saveurs Bourbonne-les-Bains
Marché artisanal et saveurs Bourbonne-les-Bains jeudi 2 juillet 2026.
Bourbonne-les-Bains
Marché artisanal et saveurs
Office de tourisme Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-23
Tout public
Le rdv des artisans et producteurs locaux.
L’accent est mis sur des produits de qualité, issus de notre terroir Haut-Marnais et des départements limitrophes.
Amateurs d’alimentation et d’artisanat apprécieront ce rendez-vous grâce au savoir-faire et à la passion de nos exposants présents.
Qu’attendez-vous pour franchir les portes de notre office de tourisme ?
De 10h à 17h. Entrée libre. .
Office de tourisme Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Marché artisanal et saveurs Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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