Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Dancing Le Foulon AVEC PIERRE ALAIN KRUMMENACHER

Dancing Le Foulon Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Tout public

Bal animé par Pierre Alain Krummenager .

Dancing Le Foulon Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 02 57

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English :

L’événement Dancing Le Foulon AVEC PIERRE ALAIN KRUMMENACHER Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains