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AGENDA · Bourbonne-les-Bains

Expo-spectacle Photos et démonstrations d’expériences. Bourbonne-les-Bains

mercredi 12 août 2026 · Bourbonne-les-Bains

Expo-spectacle Photos et démonstrations d’expériences. Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Adresse
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif
13 13 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bourbonne-les-Bains

Expo-spectacle Photos et démonstrations d’expériences.

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-28

Tout public
Yohann Thubin vous invite à découvrir des images étonnantes et les expériences fascinantes qui les ont rendus possibles. À la croisée des arts et des sciences, cette exposition mêle physique, chimie, nature et photographie pour vous inviter à un voyage visuel ponctué de démonstrations.
Découvrez un univers à la fois fantastique et pourtant bien réel, où la beauté des phénomènes naturels se révèle sous un nouveau regard.   .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Expo-spectacle Photos et démonstrations d’expériences. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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