Expo-spectacle Photos et démonstrations d’expériences. Bourbonne-les-Bains
mercredi 12 août 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Expo-spectacle Photos et démonstrations d’expériences.
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-28
Tout public
Yohann Thubin vous invite à découvrir des images étonnantes et les expériences fascinantes qui les ont rendus possibles. À la croisée des arts et des sciences, cette exposition mêle physique, chimie, nature et photographie pour vous inviter à un voyage visuel ponctué de démonstrations.
Découvrez un univers à la fois fantastique et pourtant bien réel, où la beauté des phénomènes naturels se révèle sous un nouveau regard. .
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Expo-spectacle Photos et démonstrations d’expériences. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
À voir aussi à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne)
- Festi’Jeux et Gekk Paradise à Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 1 août 2026
- Dancing Le Foulon avec Florent Gorris Bourbonne-les-Bains 2 août 2026
- Concert gratuit Cap sur l’été ! avec le duo MOODS Bourbonne-les-Bains 5 août 2026
- Porte ouverte à la ferme des plantes à Genrupt Bourbonne-les-Bains 8 août 2026
- Dancing Le Foulon AVEC PIERRE ALAIN KRUMMENACHER Bourbonne-les-Bains 9 août 2026