Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Expo-spectacle Photos et démonstrations d’expériences.

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-28

Tout public

Yohann Thubin vous invite à découvrir des images étonnantes et les expériences fascinantes qui les ont rendus possibles. À la croisée des arts et des sciences, cette exposition mêle physique, chimie, nature et photographie pour vous inviter à un voyage visuel ponctué de démonstrations.

Découvrez un univers à la fois fantastique et pourtant bien réel, où la beauté des phénomènes naturels se révèle sous un nouveau regard. .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Expo-spectacle Photos et démonstrations d’expériences. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par Antenne de Bourbonne-les-Bains