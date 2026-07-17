Conférence « Deux artistes pionniers de l’art déco oubliés de Bourbonne les bains André Saglio et Adolphe Boigegrain » par Jean-Luc Volatier., Office de Tourisme, Bourbonne-les-Bains

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Conférence « Deux artistes pionniers de l’art déco oubliés de Bourbonne les bains André Saglio et Adolphe Boigegrain » par Jean-Luc Volatier. Samedi 19 septembre, 15h00 Office de Tourisme Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

« Deux artistes pionniers de l’art déco oubliés de Bourbonne-les-Bains André Saglio et Adolphe Boigegrain » par Jean-Luc Volatier.

Au début du XXe siècle, Bourbonne-les-Bains a abrité plusieurs artistes d’envergure nationale. Si Rene Xavier Prinet est bien représenté au musée de Bourbonne, son grand ami André Saglio a été plutôt oublié. Pourtant, c’est l’un des tout premiers contributeurs du style art déco et un grand décorateur de l’opéra de Paris. Adolphe Boigegrain, un autre décorateur de la même période et natif de Bourbonne, sera aussi présent.

Office de Tourisme Place des bains, 52400 Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Bourbonne-les-Bains Haute-Marne Grand Est 03 25 90 01 71 http://bienvenue-hautemarne.fr L’Office de Tourisme, vaste bâtiment communal qui abritait l’ancien hôpital thermal militaire, fut totalement réhabilité par la ville en 1980. Il devient un lieu incontournable avec des services, des conseils, des animations et une véritable galerie d’exposition.

La construction d’un hôpital militaire :

Le 1er mai 1717, un épouvantable incendie, attisé par un vent violent, ravagea en quelques heures tout le pays, à l’exception d’une quarantaine de maisons adossées au coteau des bains. Fuyant les flammes sans rien pouvoir emporter, les habitants se réfugièrent dans les villages voisins. Il fallut alors reconstruire la ville ; la pénurie de logements était grande, les soldats trouvaient difficilement un gîte.

En 1727, le curé Charles prit l’initiative d’ouvrir une maison dans la rue des bains pour héberger les militaires. L’élan était donné ; par la suite, l’hôpital militaire royal de Bourbonne s’installa progressivement entre le ruisseau de Borne et la rue Amiral Pierre, de part et d’autre de la rue Férat. En 1735, il pouvait accueillir les soldats de Louis XV, durement éprouvés par les guerres. Depuis lors, cet hôpital, doté de ses propres installations thermales, ne cessa de s’agrandir jusqu’à la fin du siècle dernier, abondamment rempli de tous les blessés des guerres napoléoniennes et coloniales.

« Deux artistes pionniers de l’art déco oubliés de Bourbonne-les-Bains André Saglio et Adolphe Boigegrain » par Jean-Luc Volatier.

©jean luc volatier