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Journées européennes du patrimoine Conférence Grande et petites Histoires d’un mariage royal extraordinaire Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

samedi 19 septembre 2026 · Place Louis XIV · Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Conférence Grande et petites Histoires d’un mariage royal extraordinaire Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place Louis XIV
Adresse
Maison Louis XIV
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Conférence Grande et petites Histoires d’un mariage royal extraordinaire

Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Assistez à une conférence animée par les propriétaires au sein de la Maison Louis XIV.
Réservation obligatoire.   .

Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 12 23 75  ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Conférence Grande et petites Histoires d’un mariage royal extraordinaire

L’événement Journées européennes du patrimoine Conférence Grande et petites Histoires d’un mariage royal extraordinaire Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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