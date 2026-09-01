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AGENDA · Bourbonne-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine Conférence Les orchidées sauvages de Huate-Marne par Dider du Val Bourbonne-les-Bains

dimanche 20 septembre 2026 · Bourbonne-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine Conférence Les orchidées sauvages de Huate-Marne par Dider du Val Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains.
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Bourbonne-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine Conférence Les orchidées sauvages de Huate-Marne par Dider du Val

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Tout public
La conférence sera suivie d’une visite guidée de l’exposition.   .

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Conférence Les orchidées sauvages de Huate-Marne par Dider du Val Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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