Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine Conférence Les orchidées sauvages de Huate-Marne par Dider du Val

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

La conférence sera suivie d’une visite guidée de l’exposition. .

Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Conférence Les orchidées sauvages de Huate-Marne par Dider du Val Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains