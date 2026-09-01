Journées Européennes du Patrimoine Conférence Salies, capitale de l’espadrille Place du Bayaà Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Journées Européennes du Patrimoine Conférence Salies, capitale de l’espadrille

Place du Bayaà Maison des Parts-Prenants Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Salies-de-Béarn était aussi une capitale de l’espadrille. Cette petit sandale, aujourd’hui synonyme de vacances, a fait vivre, par sa fabrication, toute une commune et toute une région. Découvrez son histoire ! .

Place du Bayaà Maison des Parts-Prenants Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 73 82 97 bernardmorlaas@bbox.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Conférence Salies, capitale de l’espadrille

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Conférence Salies, capitale de l’espadrille Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Béarn des Gaves