Journées Européennes du Patrimoine Conférence Salies, capitale de l’espadrille Place du Bayaà Salies-de-Béarn
samedi 19 septembre 2026 · Place du Bayaà · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Journées Européennes du Patrimoine Conférence Salies, capitale de l’espadrille
Place du Bayaà Maison des Parts-Prenants Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Salies-de-Béarn était aussi une capitale de l’espadrille. Cette petit sandale, aujourd’hui synonyme de vacances, a fait vivre, par sa fabrication, toute une commune et toute une région. Découvrez son histoire ! .
Place du Bayaà Maison des Parts-Prenants Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 73 82 97 bernardmorlaas@bbox.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Conférence Salies, capitale de l’espadrille
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Conférence Salies, capitale de l’espadrille Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Béarn des Gaves
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