Les Rendez-Vous du Ludotruck Espace de Mosquéros Salies-de-Béarn

Les Rendez-Vous du Ludotruck

Espace de Mosquéros 11 avenue du Docteur Jacques Dufourcq Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Petits et grands, vous êtes invités à venir participer aux animations et découvertes des jeux de société, classiques et modernes, d’ici et d’ailleurs !

Alors, en compagnie de vos enfants ou de vos petits-enfants, venez nombreux pour partager ce moment convivial à travers des jeux aussi fous les uns que les autres !

Sans inscription. .

