[Journées européennes du patrimoine] Conférence sur l’usine d’électro-métallurgie de Dives Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Prévert · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
[Journées européennes du patrimoine] Conférence sur l’usine d’électro-métallurgie de Dives
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Christine Le Callonec, présidente de l’association La Dives, un fleuve pour la liberté retrace les 50 premières années de la vie de l’usine de Dives-sur-Mer de sa création à l’Occupation en 1940 par les Allemands.
Christine Le Callonec, présidente de l’association La Dives, un fleuve pour la liberté retrace les 50 premières années de la vie de l’usine de Dives-sur-Mer de sa création à l’Occupation en 1940 par les Allemands.
Sans inscription. .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
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English : [Journées européennes du patrimoine] Conférence sur l’usine d’électro-métallurgie de Dives
Christine Le Callonec, chair of the association “La Dives, a river for freedom”, traces the first 50 years of the Dives-sur-Mer factory’s history, from its founding to the German occupation in 1940.
L’événement [Journées européennes du patrimoine] Conférence sur l’usine d’électro-métallurgie de Dives Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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