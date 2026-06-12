Journées européennes du patrimoine dans les bibliothèques samedi 19 septembre 2026.

Découvrez la programmation des bibliothèques de la Ville de Paris à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine vous proposent d’explorer deux thématiques : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer »

Retrouvez toute la programmation ci-dessous !

Cette année encore, les bibliothèques patrimoniales parisiennes mettent en valeur leurs trésors et vous font découvrir leurs fonds d’une richesse incroyable et souvent méconnue.

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :



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