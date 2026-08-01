Informations pratiques

Brie

Journées Européennes du Patrimoine Déambulation dans la grand rue

156 rue du Bourg Brie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Venez assister à une déambulation dans la Grand-Rue de Brie, à la découverte de ses anciens commerces. Illustrée par des photos d’époque, cette promenade sera l’occasion de partager souvenirs et anecdotes, et de replonger dans le passé.

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156 rue du Bourg Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 42 51 65 centre.ados@mairie-brie.fr

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English :

Come join us for a stroll down Brie’s Grand-Rue and discover its historic shops. Illustrated with vintage photos, this walk will be an opportunity to share memories and stories, and to step back in time.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Déambulation dans la grand rue Brie a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême