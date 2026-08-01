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AGENDA · Brie

Journées Européennes du Patrimoine Déambulation dans la grand rue Brie

mercredi 19 août 2026 · Brie

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
156 rue du Bourg
Ville
16590 Brie
Département
Charente
Tarif

Brie

Journées Européennes du Patrimoine Déambulation dans la grand rue

156 rue du Bourg Brie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Venez assister à une déambulation dans la Grand-Rue de Brie, à la découverte de ses anciens commerces. Illustrée par des photos d’époque, cette promenade sera l’occasion de partager souvenirs et anecdotes, et de replonger dans le passé.
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156 rue du Bourg Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 42 51 65  centre.ados@mairie-brie.fr

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English :

Come join us for a stroll down Brie’s Grand-Rue and discover its historic shops. Illustrated with vintage photos, this walk will be an opportunity to share memories and stories, and to step back in time.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Déambulation dans la grand rue Brie a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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