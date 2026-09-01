Journées européennes du patrimoine Redécouverte de l’église de Brie Route des Brebions Brie

Informations pratiques

Brie

Journées européennes du patrimoine Redécouverte de l’église de Brie

Route des Brebions Eglise Saint Médard Brie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez pour une déambulation commentée à la découverte de ce lieu afin d’en retracer l’histoire, de comprendre les dernières étapes de son aménagement et d’apprécier sa place singulière dans l’organisation du village.

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Route des Brebions Eglise Saint Médard Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 42 51 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out on a guided walk to explore this place, trace its history, understand the latest developments in its layout, and appreciate its unique rolein the village’s layout.

L’événement Journées européennes du patrimoine Redécouverte de l’église de Brie Brie a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême