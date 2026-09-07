Visite : végétal et canicule, Maison privée, Brie

Informations pratiques

Visite : végétal et canicule Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison privée Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Déambulez dans la propriété pour découvrir les différents modes d’organisation et de gestion du couvert végétal. Une attention particulière sera portée aux méthodes de gestion et de traitement de l’eau.

Maison privée 133 Rue de Chez Mirande 16590 Brie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 34 42 51 65 Ce jardin mêle différents couverts végétaux et plusieurs modes de protection, permettant d’observer leur résistance face aux épisodes de canicule. Stationnement libre à proximité.

Déambulez dans la propriété pour découvrir les différents modes d’organisation et de gestion du couvert végétal. Une attention particulière sera portée aux méthodes de gestion et de traitement de…

© Daniel Rouhier