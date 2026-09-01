UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montfort-sur-Meu

Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Fonds Pilorge Montfort-sur-Meu

dimanche 20 septembre 2026 · Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Canoë Kayak du Pays de Brocéliande
Ville
35160 Montfort-sur-Meu
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Montfort-sur-Meu

Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Fonds Pilorge

Canoë Kayak du Pays de Brocéliande Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Petit Dej’ Découvrons le fonds Pilorge .
Le Ville de Montfort-sur-Meu à récemment reçu un nouveau fonds photographique, celui de M. Pilorge, maire de 1971 à 2001. Autour d’un café, découvrez une partie de ce trésor et replongez dans l’histoire de la ville.

Salle des Disous de 10h à 12h   .

Canoë Kayak du Pays de Brocéliande Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Fonds Pilorge Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Montfort Communauté

À voir aussi à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine)