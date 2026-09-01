Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Fonds Pilorge Montfort-sur-Meu
dimanche 20 septembre 2026 · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Montfort-sur-Meu
Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Fonds Pilorge
Canoë Kayak du Pays de Brocéliande Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Petit Dej’ Découvrons le fonds Pilorge .
Le Ville de Montfort-sur-Meu à récemment reçu un nouveau fonds photographique, celui de M. Pilorge, maire de 1971 à 2001. Autour d’un café, découvrez une partie de ce trésor et replongez dans l’histoire de la ville.
Salle des Disous de 10h à 12h .
Canoë Kayak du Pays de Brocéliande Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 50
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Fonds Pilorge Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Montfort Communauté
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