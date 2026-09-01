Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Fonds Pilorge

Canoë Kayak du Pays de Brocéliande Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Petit Dej’ Découvrons le fonds Pilorge .

Le Ville de Montfort-sur-Meu à récemment reçu un nouveau fonds photographique, celui de M. Pilorge, maire de 1971 à 2001. Autour d’un café, découvrez une partie de ce trésor et replongez dans l’histoire de la ville.

Salle des Disous de 10h à 12h .

Canoë Kayak du Pays de Brocéliande Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 50

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Découverte du Fonds Pilorge Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Montfort Communauté