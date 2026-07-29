Journées Européennes du Patrimoine: démonstration de taille de pierre Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

Journées Européennes du Patrimoine: démonstration de taille de pierre

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

10h-12h et de 14h à 17h démonstration de taille de pierre

Venez découvrir la taille si particulière et rare des octaèdres étoilés.

Qui étaient à l’époque les artistes qui ont taillé ces octaèdres ? L’ésotérisme n’est pas loin du mystère, du secret de cette forme sortie de la matière certains attribuent à l’octaèdre la capacité d’éloigner le mauvais sort et les maléfices ! .

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine: démonstration de taille de pierre

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: démonstration de taille de pierre Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau