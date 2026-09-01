Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson de pain Urval
samedi 19 septembre 2026 · Urval
Informations pratiques
Urval
Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson de pain
Le Bourg Urval Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Démonstration de cuisson de pain dans le four banal du XIVe siècle,
assistez à une démonstration de cuisson du pain dans le four banal du XIVe siècle !
– Chauffe four 9h00 à 10h30 puis cuisson du pain 10h45 à 11h45.
– Chauffe four 14h00 à 15h30 puis cuisson du pain 15h45 à 16h45 .
Le Bourg Urval 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 07 76
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English : Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson de pain
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson de pain Urval a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides