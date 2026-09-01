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Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson de pain Urval

samedi 19 septembre 2026 · Urval

Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson de pain Urval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
24480 Urval
Département
Dordogne
Tarif

Urval

Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson de pain

Le Bourg Urval Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Démonstration de cuisson de pain dans le four banal du XIVe siècle,
assistez à une démonstration de cuisson du pain dans le four banal du XIVe siècle !
– Chauffe four 9h00 à 10h30 puis cuisson du pain 10h45 à 11h45.
– Chauffe four 14h00 à 15h30 puis cuisson du pain 15h45 à 16h45   .

Le Bourg Urval 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 07 76 

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson de pain

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Démonstrations de cuisson de pain Urval a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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