JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DISTILLERIE NEISSON, Le Carbet, Le Carbet

Informations pratiques

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DISTILLERIE NEISSON 19 et 20 septembre Le Carbet Martinique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Visites libres et gratuites, marché de producteurs locaux, présence de la Vannerie du Morne des Esses et boutique ouverte tout au long du week-end.

Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique Martinique

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Distillerie Neisson vous ouvre ses portes les 19 & 20 septembre.