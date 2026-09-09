AGENDA · Le Carbet
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DISTILLERIE NEISSON, Le Carbet, Le Carbet
samedi 19 septembre 2026 · Le Carbet
Informations pratiques
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE DISTILLERIE NEISSON 19 et 20 septembre Le Carbet Martinique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00
Visites libres et gratuites, marché de producteurs locaux, présence de la Vannerie du Morne des Esses et boutique ouverte tout au long du week-end.
Le Carbet Le Carbet Le Carbet 97221 Martinique Martinique
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Distillerie Neisson vous ouvre ses portes les 19 & 20 septembre.