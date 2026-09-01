Journées européennes du patrimoine Domaine des Prévanches Visite guidée au fil du temps Domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches

Informations pratiques

Boisset-les-Prévanches

Journées européennes du patrimoine Domaine des Prévanches Visite guidée au fil du temps

Domaine des Prévanches 9 rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Hugues de Bonardi, propriétaire, restaure le Domaine des Prévanches depuis cinquante ans. Au fil de la visite, il restitue la chronologie et les étapes de la réhabilitation du Domaine des Prévanches.

Informations pratiques

– Départ à 15h et à 16h (durée 1h)

– Tarif 7€ / 3€ pour les moins de 10 ans

– Contact 02 32 36 83 88 .

Domaine des Prévanches 9 rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 83 88

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English : Journées européennes du patrimoine Domaine des Prévanches Visite guidée au fil du temps

L’événement Journées européennes du patrimoine Domaine des Prévanches Visite guidée au fil du temps Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération