Visite guidée : au fil du temps, Domaine des Prévanches, Boisset-les-Prévanches

Visite guidée : au fil du temps Dimanche 20 septembre, 15h00 Domaine des Prévanches Eure

7€, 3€ <10 ans, durée 1h30, départs des visites à 15h et 16h. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:30:00+02:00

Hugues de Bonardi restaure le Domaine des Prévanches depuis cinquante ans et, au fil de la visite, restitue la chronologie et la bataille de la réhabilitation du Domaine des Prévanches (visite commentée de 1 heure 30 possibilité d’accueil en cours de visite)

Domaine des Prévanches 9 rue Sainte-Geneviève, 27120 Boisset-les-Prévanches Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie 06 18 99 00 34 http://www.manoirdesprevanches.com Ensemble patrimonial comprenant un château XVIIe s., un manoir anglo-normand, une orangerie-théâtre de 1912, un ensemble de cottages construits pour l’exploitation d’un domaine agricole, et un ensemble de jardins. Accès par la D 141

Journées européennes du patrimoine 2026

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