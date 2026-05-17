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Foire à tout Boisset-les-Prévanches

Foire à tout Boisset-les-Prévanches dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 2 rue de la mairie

Ville : 27120 Boisset-les-Prévanches

Département : Eure

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Boisset-les-Prévanches

Foire à tout

2 rue de la mairie Boisset-les-Prévanches Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Avis aux chineurs, collectionneurs et amateurs de bonnes affaires ! Le Comité des Fêtes de Boisset-les-Prévanches vous invite à sa traditionnelle Foire à tout. Venez flâner en famille, dénicher des trésors cachés ou simplement profiter d’une belle journée de brocante en plein air.   .

2 rue de la mairie Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 6 12 21 89 44 

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English : Foire à tout

L’événement Foire à tout Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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