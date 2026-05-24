Stage modelage terre d’après modele vivant Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches

Boisset-les-Prévanches

Stage modelage terre d’après modele vivant

Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 17:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Un stage artistique d’exception dédié au modelage de la terre d’après modèle vivant est organisé le samedi 11 juillet. Cette journée d’immersion complète est ouverte aux participants souhaitant s’initier ou se perfectionner dans l’art de la sculpture humaine.

Informations pratiques

– Date Samedi 11 juillet

– Horaire De 10h00 à 17h30 (journée complète)

– Tarif 85 € par participant

Réservation obligatoire Le nombre de places étant limité pour garantir un accompagnement de qualité, l’inscription préalable est indispensable. .

Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 6 14 22 62 78 isabellevautrincrearth@orange.fr

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English : Stage modelage terre d’après modele vivant

L’événement Stage modelage terre d’après modele vivant Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération