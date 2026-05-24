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Stage terre modelage céramique Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches

Stage terre modelage céramique Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Atelier Crearth

Adresse : 10 Rue Sainte-Geneviève

Ville : 27120 Boisset-les-Prévanches

Département : Eure

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Boisset-les-Prévanches

Stage terre modelage céramique

Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Un stage artistique dédié au modelage et à la céramique est organisé le mercredi 8 juillet. Conçu spécialement pour les enfants et les adolescents, cet après-midi permettra aux participants de découvrir le travail de la terre et de laisser libre cours à leur imagination.

Informations pratiques
– Public Enfants et adolescents
– Date Mercredi 8 juillet
– Horaire De 14h00 à 16h30
– Tarif 40 € par participant

Réservation obligatoire Le nombre de places étant limité pour garantir un accompagnement de qualité, l’inscription préalable est indispensable.   .

Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 6 14 22 62 78  isabellevautrincrearth@orange.fr

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English : Stage terre modelage céramique

L’événement Stage terre modelage céramique Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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