Stage terre modelage céramique Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches
Stage terre modelage céramique Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches mercredi 8 juillet 2026.
Boisset-les-Prévanches
Stage terre modelage céramique
Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Un stage artistique dédié au modelage et à la céramique est organisé le mercredi 8 juillet. Conçu spécialement pour les enfants et les adolescents, cet après-midi permettra aux participants de découvrir le travail de la terre et de laisser libre cours à leur imagination.
Informations pratiques
– Public Enfants et adolescents
– Date Mercredi 8 juillet
– Horaire De 14h00 à 16h30
– Tarif 40 € par participant
Réservation obligatoire Le nombre de places étant limité pour garantir un accompagnement de qualité, l’inscription préalable est indispensable. .
Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 6 14 22 62 78 isabellevautrincrearth@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage terre modelage céramique
L’événement Stage terre modelage céramique Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Boisset-les-Prévanches (Eure)
- Foire à tout Boisset-les-Prévanches 7 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise Domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches 7 juin 2026
- Atelier dessin et aquarelle Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches 1 juillet 2026
- Stage modelage terre objets Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches 10 juillet 2026
- Stage modelage terre d’après modele vivant Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches 11 juillet 2026