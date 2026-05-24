Stage modelage terre objets Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches

Boisset-les-Prévanches

Stage modelage terre objets

Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 17:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Un stage intensif dédié au modelage de la terre et à la création d’objets est organisé le vendredi 10 juillet. Ouvert aux adultes ainsi qu’aux adolescents, cette journée complète offre une immersion totale dans le travail de la matière.

Informations pratiques

– Public Adultes et adolescents

– Date Vendredi 10 juillet

– Horaire De 10h00 à 17h30 (journée complète)

– Tarif 75 € par participant

Réservation obligatoire Le nombre de places étant limité pour garantir un accompagnement de qualité, l’inscription préalable est indispensable. .

Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 6 14 22 62 78 isabellevautrincrearth@orange.fr

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English : Stage modelage terre objets

L’événement Stage modelage terre objets Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération