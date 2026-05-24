Stage modelage terre objets Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches
Stage modelage terre objets Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches vendredi 10 juillet 2026.
Boisset-les-Prévanches
Stage modelage terre objets
Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 17:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Un stage intensif dédié au modelage de la terre et à la création d’objets est organisé le vendredi 10 juillet. Ouvert aux adultes ainsi qu’aux adolescents, cette journée complète offre une immersion totale dans le travail de la matière.
Informations pratiques
– Public Adultes et adolescents
– Date Vendredi 10 juillet
– Horaire De 10h00 à 17h30 (journée complète)
– Tarif 75 € par participant
Réservation obligatoire Le nombre de places étant limité pour garantir un accompagnement de qualité, l’inscription préalable est indispensable. .
Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 6 14 22 62 78 isabellevautrincrearth@orange.fr
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English : Stage modelage terre objets
L’événement Stage modelage terre objets Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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