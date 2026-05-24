Atelier dessin et aquarelle Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches

Boisset-les-Prévanches

Atelier dessin et aquarelle

Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Un atelier créatif dédié au dessin et à l’aquarelle est organisé le mercredi 1er juillet. Spécialement conçu pour les enfants et les adolescents, cet après-midi permettra aux jeunes artistes de s’initier ou de se perfectionner dans une ambiance calme et bienveillante.

Informations pratiques

– Public Enfants et adolescents

– Date Mercredi 1er juillet

– Horaire De 14h00 à 16h30

– Tarif 40 € par participant

Réservation obligatoire Le nombre de places étant limité pour garantir un accompagnement de qualité, l’inscription préalable est indispensable. .

Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 6 14 22 62 78 isabellevautrincrearth@orange.fr

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English : Atelier dessin et aquarelle

L’événement Atelier dessin et aquarelle Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération