Atelier dessin et aquarelle Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches
Atelier dessin et aquarelle Atelier Crearth Boisset-les-Prévanches mercredi 1 juillet 2026.
Boisset-les-Prévanches
Atelier dessin et aquarelle
Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Un atelier créatif dédié au dessin et à l’aquarelle est organisé le mercredi 1er juillet. Spécialement conçu pour les enfants et les adolescents, cet après-midi permettra aux jeunes artistes de s’initier ou de se perfectionner dans une ambiance calme et bienveillante.
Informations pratiques
– Public Enfants et adolescents
– Date Mercredi 1er juillet
– Horaire De 14h00 à 16h30
– Tarif 40 € par participant
Réservation obligatoire Le nombre de places étant limité pour garantir un accompagnement de qualité, l’inscription préalable est indispensable. .
Atelier Crearth 10 Rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 6 14 22 62 78 isabellevautrincrearth@orange.fr
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English : Atelier dessin et aquarelle
L’événement Atelier dessin et aquarelle Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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