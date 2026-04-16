Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise Domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches

Boisset-les-Prévanches

Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise

Domaine des Prévanches 6 impasse du château Boisset-les-Prévanches Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Au fil de la visite, le propriétaire-jardinier fait découvrir les nombreuses perspectives de ce parc dont le clou est la perspective chinoise. .

Domaine des Prévanches 6 impasse du château Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 83 88

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English : Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération