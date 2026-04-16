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Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise Domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches

Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise Domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Domaine des Prévanches

Adresse : 6 impasse du château

Ville : 27120 Boisset-les-Prévanches

Département : Eure

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Boisset-les-Prévanches

Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise

Domaine des Prévanches 6 impasse du château Boisset-les-Prévanches Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Au fil de la visite, le propriétaire-jardinier fait découvrir les nombreuses perspectives de ce parc dont le clou est la perspective chinoise.   .

Domaine des Prévanches 6 impasse du château Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 83 88 

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English : Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération