Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise Domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches
Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise Domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches dimanche 7 juin 2026.
Boisset-les-Prévanches
Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise
Domaine des Prévanches 6 impasse du château Boisset-les-Prévanches Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Au fil de la visite, le propriétaire-jardinier fait découvrir les nombreuses perspectives de ce parc dont le clou est la perspective chinoise. .
Domaine des Prévanches 6 impasse du château Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 83 88
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English : Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise
L’événement Rendez-vous aux jardins Visite guidée Vue chinoise Boisset-les-Prévanches a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération