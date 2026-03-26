Journées européennes du patrimoine Druyes-les-Belles-Fontaines
Journées européennes du patrimoine Druyes-les-Belles-Fontaines samedi 19 septembre 2026.
Journées européennes du patrimoine
Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du patrimoine, visite libre du château avec la possibilité de télécharger l’application LEGENDR pour faire le parcours avec les informations essentielles. Visite de l’exposition Broderies et costumes autour du moyen-âge, dans la salle de la maquette. .
Château de Druyes Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 24 02 79 les-amis-du-chateau@wanadoo.fr
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English : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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