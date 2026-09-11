Journées Européennes du Patrimoine écomusée de la pelote basque et du xistera Office de tourisme Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme Saint-Pée-sur-Nivelle · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Journées Européennes du Patrimoine écomusée de la pelote basque et du xistera
Office de tourisme Saint-Pée-sur-Nivelle 173 rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’écomusée de la pelote basque vous ouvre ses portes.
Entrez dans la demeure Donamartia et vous découvrirez tous les secrets de la fabrication d’un xistera et d’une pelote, et assisterez sur écran géant à d’impressionnantes démonstrations de parties de pelote. Vous ferez la connaissance des grands champions.
45 minutes de visite son et lumière inoubliables.
Lancement des visites toutes les 30 minutes. .
Office de tourisme Saint-Pée-sur-Nivelle 173 rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine écomusée de la pelote basque et du xistera
L’événement Journées Européennes du Patrimoine écomusée de la pelote basque et du xistera Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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