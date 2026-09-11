Journées Européennes du Patrimoine écomusée de la pelote basque et du xistera Office de tourisme Saint-Pée-sur-Nivelle Saint-Pée-sur-Nivelle

Informations pratiques

Saint-Pée-sur-Nivelle

Journées Européennes du Patrimoine écomusée de la pelote basque et du xistera

Office de tourisme Saint-Pée-sur-Nivelle 173 rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’écomusée de la pelote basque vous ouvre ses portes.

Entrez dans la demeure Donamartia et vous découvrirez tous les secrets de la fabrication d’un xistera et d’une pelote, et assisterez sur écran géant à d’impressionnantes démonstrations de parties de pelote. Vous ferez la connaissance des grands champions.

45 minutes de visite son et lumière inoubliables.

Lancement des visites toutes les 30 minutes. .

Office de tourisme Saint-Pée-sur-Nivelle 173 rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine écomusée de la pelote basque et du xistera

L’événement Journées Européennes du Patrimoine écomusée de la pelote basque et du xistera Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque