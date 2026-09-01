UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dangolsheim

Journées européennes du patrimoine église Dangolsheim Dangolsheim

dimanche 20 septembre 2026 · Dangolsheim

Journées européennes du patrimoine église Dangolsheim Dangolsheim

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
30 Rue de l'Eglise
Ville
67310 Dangolsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Dangolsheim

Journées européennes du patrimoine église Dangolsheim

30 Rue de l’Eglise Dangolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Ouverture de l’église de Dangolsheim, notamment avec accès à la Madone, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 0  .

30 Rue de l’Eglise Dangolsheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 34 15  mairie@dangolsheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées européennes du patrimoine église Dangolsheim Dangolsheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

À voir aussi à Dangolsheim (Bas-Rhin)