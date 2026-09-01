Journées européennes du patrimoine église Dangolsheim Dangolsheim
dimanche 20 septembre 2026 · Dangolsheim
Informations pratiques
Dangolsheim
Journées européennes du patrimoine église Dangolsheim
30 Rue de l’Eglise Dangolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Ouverture de l’église de Dangolsheim, notamment avec accès à la Madone, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 0 .
30 Rue de l’Eglise Dangolsheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 34 15 mairie@dangolsheim.fr
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine église Dangolsheim Dangolsheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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