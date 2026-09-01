Informations pratiques

Dangolsheim

Journées européennes du patrimoine église Dangolsheim

30 Rue de l’Eglise Dangolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Ouverture de l’église de Dangolsheim, notamment avec accès à la Madone, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 0 .

30 Rue de l’Eglise Dangolsheim 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 34 15 mairie@dangolsheim.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine église Dangolsheim Dangolsheim a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble